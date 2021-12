Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hohenfels-Mindersdorf, K 6107, Lkr. Konstanz) Streifvorgang zwischen Auto und Traktor mit Anhänger - Autofahrerin leicht verletzt (22.12.2021)

Hohenfels-Mindersdorf, K 6107, Lkr. Konstanz (ots)

Zu einem Streifvorgang zwischen einem Opel und einem Traktor mit Anhänger, bei welchem sich die Fahrerin des Opels durch eine splitternde Seitenscheibe leichte Verletzungen zugezogen hat, ist es am Mittwochnachmittag zwischen Mindersdorf und Sentenhart auf der Kreisstraße 6107 gekommen. Die 55-jährige Opel-Fahrerin war gegen 15.50 Uhr auf der K 6107 in Richtung Mindersdorf unterwegs, als ihr Wagen in einer Kurve vom Anhänger eines entgegenkommenden Traktors gestreift wurde. Bei dem Unfall splitterte die Scheibe der Fahrertür des Opels, wobei eindringende Glassplitter die Autofahrerin leicht an beiden Handaußenflächen verletzte. An den beteiligten Fahrzeugen entstand durch den Unfall Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell