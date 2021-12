Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Nach Benzingeruch Wohnhaus vorsorglich evakuiert (22.12.2021)

Stockach, Lkr. Konstanz (ots)

Aufgrund wahrnehmbaren Benzingeruchs ist am Mittwochabend ein Mehrfamilienhaus in der Hindelwanger Straße vorübergehend evakuiert worden. Kurz nach 20.30 Uhr meldete ein Hausbewohner starken Benzingeruch aus einer Wohnung des Hauses. Bei einer Überprüfung durch eine Polizeistreife konnte der Sachverhalt bestätigt werden. Vorsorglich wurden die Bewohner des Hauses durch die mit der verständigten Feuerwehr eintreffenden Rettungskräfte vorübergehend evakuiert. Bei der Ursachensuche konnte die Feuerwehr dann eine Wohnung des Hauses lokalisieren, aus welcher der Benzingeruch ausströmte. Der Wohnungsinhaber war vorübergehend nicht anwesend. Die Überprüfung der Wohnung durch die Feuerwehr ergab, dass aus einem vermutlich zu dekorativen Zwecken im Wohnzimmer aufgestellten älteren Motorrad Benzin auslief. Nachdem das Motorrad in die Tiefgarage gebracht worden war, gab die Feuerwehr Entwarnung und die Bewohner konnten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Personen kamen bei dem Einsatz nicht zu Schaden.

