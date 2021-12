Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen /Lkr. TUT) - Grill verursacht Feuerwehreinsatz

Trossingen /Lkr. TUT (ots)

Mittwochabend ist es in Trossingen im Bereich am Trosselbach zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Ein 34-jähriger Mann verursachte gegen 17:30 Uhr mit einem Grill so viel Qualm, dass eine Spaziergängerin die Feuerwehr verständigte. Diese rückte mit vier Fahrzeugen und 18 Kräften an, um den brennenden und qualmenden Grill zu löschen. Verletzt wurde niemand, ein Sachschaden ist nicht entstanden.

