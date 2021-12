Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schönwald

Schwarzwald-Baar-Kreis) Mann besitzt illegal Waffen (21.12.2021)

Schönwald (ots)

Ermittlungen haben die Polizei auf die Spur eines Mannes aus Niedereschach geführt, der gegen das Waffengesetz verstoßen haben soll. Bei einem 59-Jährigen, der derzeit ein Hotel in Schönwald bewohnt, dass seiner Frau gehört, fand die Polizei bei einer Durchsuchung eine Schusswaffe mit scharfer Munition. Auch andere verbotene Gegenstände, darunter eine als Spazierstock getarnte Stichwaffe und eine Präzisionsschleuder mit Stahlkugeln, konnten die Beamten ebenso sicherstellen wie diverse Messer und Macheten, Tierabwehrspray, eine Armbrust und ein Morgenstern aus Metall. Die Durchsuchung forderte außerdem Beweise zutage, die den Mann als überzeugten Impfgegner der "Reichsbürgerszene" zugehörig ausweisen. Die Fahnder fanden, neben den Waffen, eine Reichskriegsflagge, ein gefälschtes Impfbuch und ein Handy mit einem falschen digitalen Impfzertifikat. Staatsanwaltschaft und Polizei legen dem 59-Jährigen zahlreiche Vergehen zur Last. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell