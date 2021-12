Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mönchweiler

Schwarzwald-Baar-Kreis) Mann bedroht Postzusteller (22.12.2021)

Mönchweiler (ots)

Einen Briefzusteller bedroht hat ein Mann am Mittwoch gegen 11.30 Uhr in Mönchweiler. Als ein 35-jähriger Briefträger zu einem Haus ging, erwartete ihn dort ein älterer Bewohner und bedrohte ihn mit einer Art Machete. Die hinzugezogene Polizei konnte den Aggressor schnell beruhigen. Er gab als Grund für seinen "Ausraster" an, dass man ihm seit geraumer Zeit falsch adressierte Briefpost zustellt und seine mehrfachen Beschwerden beim briefzustellenden Unternehmen nichts bewirkt hätten. Ungeachtet dessen muss er nun mit einer Anzeige wegen Bedrohung rechnen.

