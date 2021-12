Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg-Neuhaus am Randen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto landet auf dem Dach (22.12.2021)

Blumberg (ots)

Leichte Verletzungen zugezogen hat sich ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am frühen Mittwochmorgen gegen 6 Uhr auf der Bundesstraße 27 zwischen Neuhaus am Randen und Kommingen. Ein 30-Jähriger kam mit einem 3-er BMW in einer Rechtskurve wegen nichtangepasster Geschwindigkeit auf eisglatter Fahrbahn nach links von der Straße ab. Sein Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Er konnte das Wrack selbstständig verlassen. Ein Krankenwagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 4.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell