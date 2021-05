Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken- Mehrere Pkw ausgebrannt

Dinslaken (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache wurden am 18.05.2021 gegen 00:55 Uhr bei einem Brand sieben Fahrzeuge beschädigt. Die Fahrzeuge standen auf dem Gelände einer freien Autowerkstatt in Dinslaken auf der Kurt-Schumacher-Straße. Die Feuerwehr löschte die brennenden Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Sachdienliche Hinweise zur Ursache des Brandes nimmt die Polizei in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064/ 622-0 entgegen.

