Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach, Lkrs. Konstanz) Beim Vorbeifahren geparktes Auto beschädigt (21.12.2021)

Allensbach (ots)

Sachschaden von rund 2.000 Euro an einem Auto ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstag zwischen 08.00 Uhr und 14.30 Uhr in der Höhrenbergstraße. Ein unbekannter Autofahrer streifte bei der Vorbeifahrt einen am Straßenrand geparkten BMW und fuhr weiter, ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern. Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Konstanz, Telefon 07531 995-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell