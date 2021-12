Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Radolfzell-Böhringen (Radolfzell am Bodensee, Lkrs. Konstanz) Brand eines Lagerhauses (21.12.2021)

Radolfzell-Böhringen (ots)

Der Polizei und Feuerwehr wurde starke Rauchentwicklung in einem unbewohnten Lagerhaus in der Straße "Ziegelei" gemeldet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen offene Flammen aus dem Dachstuhl. Die Freiwillige Feuerwehr Radolfzell versuchte sofort zu löschen, ein angrenzendes Gebäude, in welchem sich ein Winterlager für Sportboote befindet, wurde jedoch in Mitleidenschaft gezogen. Das Lagerhaus, in dem das Feuer aus bislang unbekannter Ursache ausbrach, brannte vollständig aus. Der Sachschaden an den Gebäuden und den Sportbooten dürfte sich nach ersten Schätzungen auf 500.000 Euro belaufen. Die Ermittlungen bezüglich der Brandursache dauern an.

