POL-KN: (VS-Schwenningen) Fußgänger angefahren (21.12.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Passanten verletzt hat eine Autofahrerin am Dienstag gegen 14 Uhr auf der Straße "Alte Herdstraße". Eine 19-Jährige fuhr mit einem Toyota Yaris in Richtung Schützenstraße. Unmittelbar vor einem Kreisverkehr erfasste sie einen 38-jährigen Passant, der auf einem Fußgängerüberweg die Straße überquerte. Der Mann stürzte zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu, die eine Behandlung im Krankenhaus erforderlich machten. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Am Auto der Unfallverursacherin entstand kein Schaden.

