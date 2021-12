Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Vorfahrtsunfall fordert Blechschaden (21.12.2021)

Triberg (ots)

Einen Verkehrsunfall verursacht hat ein 35-jähriger Autofahrer am Dienstag gegen 15 Uhr auf der Hauptstraße. Ein Mann mit einem Mitsubishi L200 bog von einer Seitenstraße, von der "Gutach" kommend, auf die vorfahrtsberechtigte Hauptstraße ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines in Richtung Schonach fahrenden 70-jährigen BMW Fahrers. Es kam zum Zusammenstoß der Autos. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 7.000 Euro.

