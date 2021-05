Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Weingarten - Polizei bittet nach Unfallflucht um Hinweise

Karlsruhe-Weingarten (Baden) (ots)

Das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt bittet nach einer Verkehrsunfallflucht um Hinweise, die im Laufe des Mittwochs zwischen 09.00 Uhr und 17.40 Uhr in der Kanalstraße in Weingarten (Baden) begangen wurde. Ein bislang nicht bekannter Verursacher streifte einen geparkten Skoda Octavia und verursachte Sachschaden in Höhe von geschätzten 5.000 Euro.

Wer hierzu sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter 0721/967180 in Verbindung zu setzen.

