Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkrs. Konstanz) Vom Bremspedal aufs Gaspedal gerutscht (22.12.2021)

Stockach (ots)

Rund 5.000 Euro Sachschaden an einem VW sowie mehrere tausend Euro Sachschaden an einem Schulgebäude sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmorgen gegen 10.00 Uhr in der Mozartstraße ereignet hat. Ein 60-jähriger VW-Fahrer rutschte in einer Linkskurve in Richtung Beethovenstraße nach eigenen Angaben mit dem Fuß vom Bremspedal auf das Gaspedal und kam hierdurch nach rechts von der Fahrbahn ab. Er prallte gegen einen Zaun sowie gegen ein Schulgebäude. Der 60-Jährige blieb unverletzt. Das nicht mehr fahrbereite Auto musste abgeschleppt werden.

