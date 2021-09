Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Gebäudebrand

Baden-Baden (ots)

Am Sonntagabend brach in einem unbewohnten Nebengebäude eines Wohnhauses in Haueneberstein aus ungeklärter Ursache ein Brand aus. Ein technischer Defekt kann hierbei nicht ausgeschlossen werden. Das Nebengebäude wurde völlig zerstört. Der Sachschaden dürfte im sechsstelligen Bereich liegen. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindern. Personen kamen nicht zu Schaden. CBR

