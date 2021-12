Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfallflucht auf dem Edeka-Parkplatz in der Staader Straße - Zeugen gesucht (22.12.2021)

Konstanz (ots)

Zu einem Parkrempler mit anschließender Unfallflucht am Mittwochnachmittag, im Zeitraum zwischen 13.00 Uhr und 13.20 Uhr, auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes Ecke Staader Straße und Mainaustraße sucht die Polizei Zeugen. Dort soll ein bislang noch Unbekannter beim Ein- oder Ausparken gegen einen dort abgestellten VW Golf 5 Plus gefahren sein und dabei die hintere Stoßstange des Golfs beschädigt haben. Ohne sich um den angerichteten Schaden am Golf in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern, fuhr der derzeit noch Unbekannte davon. Der Unfall sei von einem Zeugen beobachtet und auch das Kennzeichen des Unfallverursachers notiert worden. Die Polizei Konstanz hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet nun den Zeugen oder auch andere Personen, die Angaben zum Unfall machen können, sich mit dem Polizeirevier Konstanz (07531 995-0) in Verbindung zu setzen.

