Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Brandalarm in Schulturnhalle (22.12.2021)

Donaueschingen (ots)

Ein Brandalarm hat am Mittwoch gegen 10.30 Uhr die Feuerwehr und Polizei in eine Schule auf der Eichendorffstraße auf den Plan gerufen. In der Schulsporthalle löste ein Brandmelder beim Aufstellen eines Gerüsts aus. Ursache war eine dabei unterbrochene Lichtschranke, die in der Brandmeldetechnik integriert ist. Die mit 20 Helfern angerückte Feuerwehr musste nicht eingreifen. Ein Schaden entstand nicht.

