Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen der Polizeistation Bad Hersfeld

Bad Hersfeld (ots)

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Neuenstein. Am 12.11.2021, um 18:46 Uhr kam es im Einmündungsbereich B324 / Abfahrt BAB7 zu einem Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden. Ein 47-Jähriger aus Frankfurt befuhr die Abfahrt der BAB 7 und wollte von dort auf die B324 in Richtung Neuenstein-Aua einbiegen, als er einen 36-Jährigen auf seinem Pedelec übersah, welcher die B324 von Neuenstein-Aua kommend in Richtung Bad Hersfeld fuhr, und touchierte diesen. Der 36-Jährige aus Neuenstein wurde verletzt und für Untersuchungen mit dem RTW ins Klinikum Bad Hersfeld verbracht. Es entstand ein Gesamtsachschaden von 1050,- EUR

Verkehrsunfall mit Sachschaden / Wildunfall

36275 Kirchheim. Am Freitagabend, d. 12.11.2021, gegen 18.27 Uhr, befuhr ein 56-jähriger Mann aus Ebelsbach, Landkreis Haßberge, mit seinem Pkw die Kreisstraße 32 von Gershausen nach Reimboldshausen. Kurz nach der Ortslage Gershausen überquerte ein Reh plötzlich und unerwartet die Straße. Diesem Reh konnte der Fahrzeugführer aus Ebelsbach nicht mehr ausweichen und es kam zu einer Kollision mit dem Tier. Am Pkw des 56-jährigen entstand Sachschaden, das Tier verstarb an der Unfallstelle. Der entstandene Schaden wird auf ca. 4000 Euro geschätzt.

Verkehrsunfall mit Sachschaden und Fahren ohne Fahrerlaubnis / Urkundenfälschung

Bad Hersfeld. Am Donnerstag, 11.11.2021, gg. 14:45 Uhr kam es auf der B27 in Bad Hersfeld zw. den Auffahrten zur BAB4 zu einem Auffahrunfall infolge einer auf Rotlicht umschaltenen LZA. Ein 32-jähriger aus Bad Hersfeld bemerkte dies mit seinem Pkw zu spät und fuhr auf das Heck des Pkw einer 32-jährigen Frau aus Berlin. An beiden Pkw entstand leichter Sachschaden in einer Höhe von ca. 350,- EUR. Der 32-jährige Hersfelder steht im Verdacht einen gefälschten Führerschein genutzt zu haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell