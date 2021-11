Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kollision mit entgegenkommenden Pkw auf winterglatter Fahrbahn

Ebersburg (ots)

Am Freitag, dem 12.11.2021 befuhr ein 55-jähriger VW-Fahrer aus Schlitz gg. 06:30 Uhr die Landesstraße 3258 von Ebersburg-Ried kommend in Fahrtrichtung Thalau. Hierbei geriet er aufgrund winterglatter Fahrbahn in einem Kurvenbereich ins Schleudern, so dass sein Pkw mit der Beifahrerseite voran mit dem Gegenverkehr kollidierte. Hier war eine 67-jährige Frau aus der Gemeinde Ebersburg mit ihrem Pkw Citroen in Richtung Ried unterwegs. Beide Fzg.-Führer wurden mit leichten Verletzungen vorsorglich in ein Krankenhaus transportiert. An beiden beteiligten Fzg. entstand erheblicher Sachschaden in einer Gesamtschadenshöhe von ca. 10000,-EUR. Beide Fzg. waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

gefertigt: Polizeistation Fulda - PHK A. Müller (E31/Ra)

