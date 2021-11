Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

1. FD

Verkehrsunfallmitteilung

Künzell - Am Freitag (12.11.), gegen 5.50 Uhr, befuhr eine 20-Jährige mit ihrem Pkw Ford-Fiesta die L3258 aus Dietershausen kommend in Richtung Weyhers. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet die Fahrerin kurzzeitig in den Gegenverkehr. Beim anschließenden Gegenlenken kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb schließlich im Graben Stehen. Die 20-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro.

Polizeistation Fulda

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Flieden - Am Donnerstag (11.11.) ereignete sich, gegen 23.30 Uhr, ein Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Magdloser Straße - Goldhecke. Die 20-jährige Fahrerin eines Pkw der Marke BMW befuhr die Magdloser Straße aus Richtung Ortsmitte kommend in Richtung Magdlos. Beim Abbiegevorgang nach links - in die Straße Goldhecke - kam die Fahrerin aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Betonmauer eines Bildstocks. Hierbei wurde der BMW so stark beschädigt, dass eine Weiterfahrt nicht möglich war. Die Fahrerin verließ anschließend die Unfallstelle, ohne ihren Pflichten als Fahrzeugführerin im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall nachzukommen. Ermittlungen des Polizeiposten Neuhof führten schließlich zur Feststellung der Fahrerin. Der Gesamtschaden des Unfalls beläuft sich auf rund 5.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, wenden sich bitte an die Polizei in Neuhof unter der Telefonnummer 06655/9688-0.

Polizeiposten Neuhof

1. HEF

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld - Eine 71-jährige Frau aus Bad Hersfeld parkte ihren braunen Renault Kangoo Kombi am Donnerstag (11.11.), gegen 9 Uhr, im öffentlichen Verkehrsraum der Breslauer Straße. Als die Frau, gegen 10 Uhr, zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie fest, dass ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den Außenspiegel an ihrem Fahrzeug beschädigt hatte und davongefahren war, ohne sich um den Schaden in Höhe von circa 400 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder Online unter www.polizei.hessen.de. Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfallflucht

Rotenburg-Lispenhausen - Am Donnertsag (11.11.), gegen 20 Uhr, streifte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Rückwärtsfahren im "Gieseweg" einen parkenden Ford-Kuga. Dabei wurde der Ford im Bereich der Heckklappe, Stoßstange und des Kotflügels beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 600 Euro. Der Verursacher entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Nach derzeitigen Erkenntnissen könnte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen Lkw Daimler Vito gehandelt haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Zwei Fahrzeuge beschädigt

Bebra - Zwei Verkehrsteilnehmer aus Ludwigsau und Bebra befuhren am Donnerstag (11.11.), gegen 13.10 Uhr, mit ihren Autos der Marken Mercedes und Skoda die B 27 aus Richtung Bebra-Blankenheim kommend in Richtung Bebra. In Höhe einer dortigen Baustelle fuhren der Mercedes-Fahrer und die Skoda-Fahrerin über einen auf der Fahrbahn liegenden Metallgegenstand, den dort vermutlich zuvor ein unbekannter Verkehrsteilnehmer verloren hatte. Dabei wurde sowohl die Ölwanne des Skoda als auch die beiden Räder der Beifahrerseite des Mercedes beschädigt. Der Gesamtschaden beträgt rund 1.500 Euro. Die durch die Beschädigung der Ölwanne entstandene Ölspur wurde anschließend durch Hessen Mobil gebunden. Bei Hinweisen zu dem unbekannten Verkehrsteilnehmer wenden Sie sich bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell