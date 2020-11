Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kreis Soest - Taschendiebe unterwegs

Kreis SoestKreis Soest (ots)

Insgesamt acht gestohlene Geldbörsen wurden am Mittwoch für das gesamte Kreisgebiet angezeigt. In Werl, Soest, Lippstadt, Lippetal, Warstein und Geseke griffen unbekannte Täter meist bei älteren Damen in Supermärkten oder Discountern zu. In ein paar Fällen konnten die Geschädigten oder Zeugen Personen beschreiben, die ihnen beim Einkauf nahe gekommen waren oder sie gar bedrängt hatten. Der Ratschlag der Kriminalpolizei lautet: "Bewahren Sie ihre Wertgegenstände am besten direkt am Körper auf. In einer über die Schulter oder am Einkaufswagen gehängte Tasche ist ihre Börse eine Einladung für Taschendiebe." Weitere Hinweise zu dem Thema finden Sie auf der Internetseite der Polizei unter: soest.polizei.nrw (wo)

