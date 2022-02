Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Sturmtief Ylenia sorgt für Feuerwehr und Polizeieinsätze

Landkreis Verden (ots)

Seit Mittwochabend mussten die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei aufgrund des Sturmtiefs zu diversen unwetterbedingten Einsätzen ausrücken. Das Erfreuliche vorweg: Verletzte Personen wurden bis Donnerstagmittag nicht registriert und auch der Sachschaden hielt sich in Grenzen.

Ein 50-jähriger Fahrer eines Kleintransporters wurde am Mittwoch gegen 23:30 Uhr auf der A27 nahe der Anschlussstelle Verden-Nord von einer Böe erfasst, woraufhin er zunächst gegen die Mittelschutzplanke prallte und anschließend mit der rechten Schutzplanke kollidierte. Der Mann blieb unverletzt, der Sachschaden beträgt rund 5.000 Euro.

Am Donnerstagmorgen gegen 4 Uhr brachen große Äste von einem Baum am Johanniswall auf die Fahrbahn. Verletzt wurde niemand. Die Straße musste halbseitig gesperrt werden. Die Feuerwehr sorgte durch ihren Einsatz für freie Fahrt. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es angesichts der Uhrzeit nicht.

Gegen 4:30 Uhr rückte die Feuerwehr in Verden zur Nordbrücke aus. Hier waren Schilder und der Bauzaun umgekippt, woraufhin die Feuerwehrleute den Zaun beiseite räumte.

Kurz vor 6 Uhr lag ein Baum auf der Hauptstraße in Ottersberg. Ein 45-jähriger Lkw-Fahrer versuchte, den Baum zu umfahren, dabei fuhr er sich fest. Die Feuerwehr kümmerte sich um die Beseitigung des Baumes und die Firma des Lkw-Fahrers um die Beseitigung des Fahrzeugs.

In der Südstraße in Verden knickte gegen 6:30 Uhr ein Baum um und lag auf einem Nachbargrundstück. Die Feuerwehr entfernte ihn.

Kurz nach 7 Uhr kippten an der Holtumer Hauptstraße in Blender zwei Baustellenampel um, was zu einer 40-minütigen Vollsperrung der Straße führte.

Gegen 8 Uhr drohten Bäume auf die Straße Am Badener Bahnhof in Achim/Baden zu fallen. Die Feuerwehr beseitigte die Gefahr.

Gegen 8:20 Uhr wurde ein Baum am Parkplatz des Erbhofs an der Braunschweiger Straße in Thedinghausen entwurzelt. Er fiel direkt neben ein parkendes Wohnmobil. Der Bauhof zog den Baum beiseite.

Gegen 8:45 Uhr rückten in Oyten Bauhof und Feuerwehr zur Straße Am Berg aus, um hier umgestürzte Bäume von der Fahrbahn zu entfernen.

HINWEIS: Neben den genannten Einsätzen dürfte es zu weiteren sturmbedingten Einsätzen gekommen sein, bei denen die Feuerwehr alleine und ohne Polizei vor Ort agierte.

