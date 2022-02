Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Einbruch in Firma: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest ++ Auto überschlägt sich ++ Zehn Anzeigen auf nicht angemeldeter Versammlung ++ Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen ++

Landkreis Osterholz (ots)

Einbruch in Firma: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Lilienthal. Nach einem Einbruch am frühen Donnerstagmorgen in eine Firma an der Hauptstraße konnten Beamte des Polizeikommissariats Osterholz einen 31-jährigen Tatverdächtigen festnehmen. Kurz nach drei Uhr war in der betroffenen Firma Alarm ausgelöst worden, da hier eine Tür gewaltsam geöffnet worden war. Die daraufhin alarmierte Polizei eilte zum Tatort und traf hier kurze Zeit später auf den Tatverdächtigen, der bei Erblicken der Beamten aus dem Firmengebäude hinaus flüchtete und anschließend in den angrenzenden Fluss Wörpe sprang, um diesen zu durchschwimmen. Am anderen Ufer angekommen wurde der 31-Jährige Mann allerdings bereits von weiteren Beamtinnen und Beamten des Polizeikommissariats Osterholz und der Polizei Bremen erwartet und schließlich festgenommen. Dabei leistete der Tatverdächtige keinen Widerstand. Gegen ihn richten sich nun die Ermittlungen wegen schweren Diebstahls.

Auto überschlägt sich

Lilienthal. Glimpflich verlief am Mittwoch gegen 14:45 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Hexenberger Straße. Eine 57-jährige Opel-Fahrerin kam aus unbekannten Gründen alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und rutschte langsam über die dortige Berme in den wasserführenden Straßengraben, wo der Kleinwagen auf dem Dach zum Liegen kam. Die Unfallfahrerin konnte sich mit Hilfe von Ersthelfern aus dem Kofferraum ihres Wagens befreien. Sie blieb unverletzt. Der Pkw wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden.

Zehn Anzeigen auf nicht angemeldeter Versammlung

Worpswede. Am Mittwochabend besuchten gegen 18 Uhr rund 80 Personen eine zuvor nicht angemeldete Versammlung im Ortskern. Es wurden eine Musikanlage sowie Transparente mitgeführt. Die Polizei führte daraufhin eine Lautsprecherdurchsage durch und deklarierte den Aufzug als Versammlung. Dabei wurden entsprechende Auflagen verkündet und somit auf die Pflicht, Abstand zu halten und FFP2-Masken zu tragen, hingewiesen. Letztlich leitete die Polizei gegen zehn Personen Verfahren ein, da diese keine Mund-Nasen-Bedeckungen trugen, anschließend wurden sie von der Versammlung ausgeschlossen. Bis gegen 20 Uhr löste sich der Aufzug auf.

Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Schwanewede. Am Mittwoch kam es kurz vor 12 Uhr mittags auf der Görlitzer Straße zu einer Unfallflucht. Eine unbekannte Autofahrerin war in Richtung Breslauer Straße unterwegs, als sie im Vorbeifahren gegen einen am Straßenrand geparkten VW Passat stieß, der dadurch beschädigt wurde. Nach der Kollision setzte die Unfallfahrerin ihre Fahrt fort und beging somit Unfallflucht. Die Polizeistation Schwanewede hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon 04209/918650 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell