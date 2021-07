Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Frau bei Verkehrsunfall in Hude leicht verletzt +++ Verursacher entfernt sich vom Unfallort

Delmenhorst (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hat am Dienstag, 27. Juli 2021, 14:45 Uhr, einen Verkehrsunfall in Hude verursacht, bei dem eine Frau leicht verletzt wurde.

Der unbekannte Mann fuhr mit seinem blauen Pkw vom Parkstreifen der Parkstraße an und wendete in Höhe einer Apotheke. Bei dem Wendemanöver kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und der 62-Jährigen aus Hude, die die Straße zu Fuß überquerte. Sie erlitt leichte Verletzungen am Bein. Nach dem Zusammenstoß hielt der Mann kurz an und entschuldigte sich, setzte seine Fahrt im Anschluss aber in Richtung Vielstedter Straße fort.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben und Hinweise zum blauen Fahrzeug oder dem Insassen geben können, werden gebeten, sich unter 04431/941-115 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

