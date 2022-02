Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Taschendiebstähle in Supermärkten; Pkw Brand;

Taschendiebstähle in Supermärkten

Verden, Achim, Ottersberg. Zu mehreren Taschendiebstählen kam es im Laufe des Donnerstagmittags. Die Tatorte waren Supermärkte in Verden, Achim und Ottersberg. In allen drei Fällen registrierten die Geschädigten, dass sich während des Einkaufs jeweils eine Person auffällig an sie angenähert oder angesprochen habe. In dem Moment hatte keiner der Geschädigten den Diebstahl bemerkt, aber alle beschrieben diese Annäherung im Nachhinein als verdächtig. Entwendet wurden jeweils die Portemonnaies aus der Hosentasche oder einer mitgeführten Tasche. Die Polizei rät dazu Wertgegenstände beim Einkauf dicht am Körper zu tragen und Taschen immer im Blick zu behalten. Wenn Geld- oder Kreditkarten gestohlen wurden, ist es wichtig diese umgehend beim Kreditinstitut sperren zu lassen, um einen finanziellen Schaden zu vermeiden. Die Nummer des zentralen Sperrnotrufs lautet 116 116.

Pkw Brand

Verden. Feuerwehr und Polizei wurden in der Nacht zu Donnerstag alarmiert, weil ein Kleintransporter in der Mainstraße in Brand geraten war. Ein Zeuge hatte die Rettungskräfte gegen 3:30 Uhr alarmiert, weil er die Rauchentwicklung bemerkt hatte. Nach den Löscharbeiten wurde das Fahrzeug durch die Polizei beschlagnahmt und durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt. Die Ermittlungen zur Brandentstehung wurden aufgenommen. Zur genauen Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Personen, die Angaben zur Entstehung des Brandes machen können, werden gebeten sich unter Tel. 04231-8060 bei der Polizei zu melden. Es werden auch Zeugen gesucht, die sagen können, wann der Transporter in der Mainstraße abgestellt wurde.

Pkw landet im Straßengraben

Thedinghausen. Auf der Morsumer Schulstraße kam es am Donnerstagabend zu einem Verkehrsunfall. Eine 19-Jährige war um kurz vor 19 Uhr mit einem Nissan in Richtung Beppen unterwegs, als sie in einer Rechtskurve von der Straße abkam. Der Pkw geriet ins Schleudern, prallte gegen einen Straßenbaum und kam schließlich im Straßengraben zum Stehen. Die junge Frau wurde bei diesem Unfall leicht verletzt und zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 4000 Euro geschätzt.

