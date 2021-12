Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Mehrere Pkw-Anhänger beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Auf etwa 3.000 Euro beläuft sich der Sachschaden, den ein noch unbekannter Täter zwischen Freitag 16:30 Uhr und Samstag 13:00 an sechs in der Talstraße abgestellten Pkw-Anhängern angerichtet hat. Er durchtrennte an den Anhängern jeweils ein Kabel der elektrischen Anlage. Personen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0, zu melden.

