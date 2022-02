POL-VER: Sichtbarkeit auf dem Schulweg

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Sichtbarkeit auf dem Schulweg

Sichtbarkeit auf dem Schulweg

Es wird morgens langsam wieder heller, wenn die Kinder sich auf den Weg zur Schule machen. Trotzdem möchte das Präventionsteam der Polizeiinspektion Verden /Osterholz auf etwas aufmerksam machen, dass in letzter Zeit vermehrt aufgefallen ist: Nicht alle Kinder sind wirklich gut sichtbar. Am Fahrrad muss die Beleuchtung funktionieren - so steht es in der Straßenverkehrsordnung (StVO). "An den meisten Fahrräder findet man auch ein entsprechendes Licht" weiß Gesa Zwirner, Kontaktbeamtin aus Achim. "Allerdings ist mir aufgefallen, dass die Kinder, die mit einem Tretroller den Schulweg zurücklegen, oft kein Licht haben." Gesetzlich vorgeschrieben ist das an solchen Gefährten nicht, weil es sich laut Regelwerk um Spielzeuge handelt und für diese gelten die Vorschriften der StVO nicht. Trotzdem empfiehlt die Polizei dringend für eine entsprechende Beleuchtung zu sorgen. Sogenannte Stecklichter sind dafür eine gute Möglichkeit. Kinder gehören schon aufgrund ihrer alterstypischen Verhaltensweisen zu den schwächeren Verkehrsteilnehmern. Und auch ihre geringere Körpergröße trägt dazu bei, dass sie von anderen schlechter gesehen werden können. Umso wichtiger ist es deshalb, dass Eltern auf die richtige Ausrüstung achten. "Licht, Helm und reflektierende Elemente an der Kleidung -so sieht die perfekte Ausrüstung für die kleinen Rollerfahrer aus." findet die Kontaktbeamtin und fügt noch hinzu "Warnwesten verteilen wir immer an die Erstklässler und wir freuen uns, wenn diese auch getragen werden!" Um Eltern für die Gefahren von schlechter Sichtbarkeit zu sensibilisieren, werden die Präventionsbeamten in Achim und Verden in den nächsten Tagen rollerfahrende Kinder ansprechen und ihnen ein Informationsschreiben für die Eltern mitgeben. (Ein Bild befindet sich in der digitalen Bildermappe.)

