Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrszeichen beschädigt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Zu einer Sachbeschädigung von Verkehrszeichen kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Stadtroda. Durch unbekannte Täter wurden im Bereich Klosterstraße und An der Roda mehrere Verkehrszeichen beschädigt. Unter anderem wurde ein Halteverbotsschild aus dem Sockel gehoben und Warnbarken umgeknickt.

