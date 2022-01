Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verdächtiger Geruch im Treppenhaus

Apolda (ots)

Am 02.01.2022, gegen 11:00 Uhr waren Beamte der Polizeiinspektion Apolda wegen eines anderen Sachverhaltes in der Stobraer Straße in Apolda unterwegs. Hierbei konnten Sie im Hausflur starken Cannabisgeruch wahrnehmen. Bei der anschließenden Kontrolle der Wohnung des 35jährigen Inhabers konnte je eine Konsumeinheit Cannabis und einer kristallinen Substanz festgestellt werden. Beides wurde beschlagnahmt und eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt.

