Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aus Unachtsamkeit zusammen gestoßen

Apolda (ots)

In Apolda, Utenbacher Straße kam es am 02.01.2022, gegen 20:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 65jähriger Mann im Pkw Honda fuhr rückwärts von der Parkstraße auf die Utenbacher Straße auf und dort weiterhin rückwärts in Richtung Utenbach. Hier übersah er einen 42jährigen in seinem Pkw Alfa Romeo, der die Utenbacher Straße stadteinwärts befuhr. Dieser hielt nunmehr an, dennoch konnte er einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt 1.200 Euro.

