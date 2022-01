Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallflucht

Apolda (ots)

Im Tatzeitraum 16:30 Uhr bis 18:00 Uhr, am 01.01.2021 parkte ein 33jähriger Mann seinen Pkw Mercedes auf einem Parkplatz in der Christian-Zimmermann-Straße in Apolda ab. Währenddessen beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Aus- oder Einparken den Mercedes ohne im Anschluss Angaben zu seiner Person zu hinterlassen. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Eine Anzeige wegen Unfallflucht wurde gefertigt.

