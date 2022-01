Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Briefkasten gesprengt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Durch Unbekannte wurde ein Briefkasten in Dornburg-Camburg in der Silvesternacht beschädigt. Mittels pyrotechnischen Erzeugnissen wurde der Briefkasten gesprengt, wie der Zeuge am Sonntagnachmittag der Polizei mitteilte. Hinweise auf die Verursacher liegen derzeit noch nicht vor.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell