Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz von Sonntag, den 20.02.2022

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

Landkreis Verden: +++ Fahren ohne Fahrerlaubnis +++ Fahrzeug war nicht versichert +++ Verkehrsunfall in Oyten +++ Hehlerei von Zigaretten und Rasierklingen +++ Gasgeruch sorgt für Großeinsatz +++

Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss Oyten. Samstagnacht, gegen 23:30 Uhr, stellten Beamte der Autobahnpolizei Langwedel im Rahmen einer Kontrolle auf der A1, Fahrtrichtung Hamburg, einen 34-jährigen aus den Niederlanden fest. Es ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung mit Rauschmitteln, ein Test reagierte positiv auf THC. Die Beamten veranlassten daher die Entnahme einer Blutprobe bei dem Niederländer. Weiterhin konnte in Erfahrung gebracht werden, dass dem 34-jährigen die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Es wurde daher ein Strafverfahren und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Mann eingeleitet, die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Fahrzeug war nicht versichert

Oyten. Am Samstag, gegen 22:15 Uhr, kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Langwedel einen 46-jährigen Osnabrücker auf der A1 im Bereich Oyten. Bei der Überprüfung des von ihm benutzten Opel stellten sie fest, dass für das Fahrzeug kein Versicherungsschutz mehr vorlag. Die Kennzeichen wurden daher entsiegelt, der Fahrzeugschein eingezogen und die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde gegen den Osnabrücker eingeleitet. Ebenfalls gegen die 24-jährige Halterin des Opel, da diese die Fahrt mit dem Pkw zugelassen hatte.

Verkehrsunfall in Oyten

Oyten. Am Samstagabend kam es zu einem Verkehrsunfall in Oyten an der Kreuzung L168/ Achimer Straße. Ein 21-jähriger Fahrer aus Weyhe kam aus Richtung Bremen mit seinem PKW und bog an der Kreuzung nach links in Richtung Sagehorn ab. Dabei übersah er den aus Richtung Bassen kommenden 40-jährigen Bremer mit seinem PKW. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, an denen wirtschaftlicher Totalschaden entstand. Die beiden Fahrer wurden leicht verletzt. Die Straße musste kurzzeitig voll gesperrt werden.

Hehlerei von Zigaretten und Rasierklingen Achim/Embsen. Durch den Zoll wurde am Samstag um Mitternacht ein Fahrzeug aus Polen in Achim/ Embsen kontrolliert. In diesem konnte eine größere Menge an Zigarettenschachteln und Rasierklingen festgestellt werden. Gegen die drei Männer wurde ein Strafverfahren wegen Verdachts der Hehlerei durch die hinzugezogene Polizei Achim eingeleitet.

Gasgeruch sorgt für Großeinsatz

Verden. Am Samstagmittag wurde durch einen Bewohner Gasgeruch in einem Mehrparteienhaus in der Straße "Schwarzer Berg" gemeldet. Feuerwehr und Polizei eilten zum Einsatzort. Vor Ort wurde ein unangenehmer Geruch festgestellt, weshalb eine Evakuierung des Hauses im Raume stand. Kurze Zeit später konnte durch die Feuerwehr Verden vermeldet werden, dass es sich um Chlorgeruch handele. Dies stammte vermutlich von einem Reinigungsmittel. Die betreffende Wohnung konnte lokalisiert werden. Die Wohnung wurde gelüftet, sodass sämtliche Bewohner in ihren Wohnungen verbleiben konnten. Die Rettungskräfte waren mit ca. 50 Personen vor Ort.

Landkreis Osterholz: +++ Fahren ohne Fahrerlaubnis +++ Zwei Verletzte bei Unfall +++

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Lilienthal. Am Samstagabend gegen 23:00 Uhr befuhr eine Polizeistreife in Lilienthal die Heidberger Straße. Dabei fiel den Polizeibeamten ein Motorroller auf, auf dem insgesamt drei Personen saßen. Zwei der drei Personen trugen keinen Helm. Das Fahrzeug wurde angehalten und kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass der 17-jährige Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Des Weiteren befand sich am Kleinkraftrad ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2011, sodass auch kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Sowohl gegen den 17-jährigen Fahrer als auch gegen den 16-jährigen Fahrzeughalter, der sich ebenfalls auf dem Motorroller befand, wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Der Motorroller wurde sichergestellt.

Zwei Verletzte bei Unfall

Osterholz-Scharmbeck. Am Samstagmittag, gegen 14:00 Uhr, ereignete sich in der Hauptstraße in Scharmbeckstotel ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Feststellungen befuhr ein 28-Jähriger Mann mit seinem Pkw die Hauptstraße in Richtung Osterholz-Scharmbeck. Anschließend hielt er an, um nach links auf den Parkplatz eines Autohauses abzubiegen. Der hinter ihm in gleiche Richtung fahrende 25-jährige Mann erkannte die Situation nicht und fuhr auf das haltende Fahrzeug auf. Durch den Zusammenstoß wurden Fahrer und Beifahrer im wartenden Pkw verletzt und mussten dem Krankenhaus zugeführt werden. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro.

