Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht ++ Einbruch in Einfamilienhaus ++ Brand eines Gartenhauses - Ermittlungen aufgenommen ++

Landkreis Osterholz (ots)

Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht

Osterholz-Scharmbeck. Am Sonntagabend gegen kurz vor 22:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Discounters in der Loger Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen mindestens drei Männern. Nach ersten Informationen soll unter anderem eine Metallstange zum Einsatz gekommen sein. Ein 24-Jähriger wurde ersten Information zufolge leicht verletzt und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Ein weiterer Beteiligter ist 23 Jahre. Der dritte beteiligte Mann ist derzeit unbekannt. Die Ermittlungen der Polizei wegen gefährlicher Körperverletzungen und zu den Hintergründen des Geschehens wurden umgehend aufgenommen. Mögliche Zeugen werden unter 04791/3070 um Hinweise gebeten.

Einbruch in Einfamilienhaus

Osterholz-Scharmbeck. Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Freitagvormittag und Sonntagabend in ein Einfamilienhaus in der Ziegelstraße ein. Nach ersten Informationen gelangten sie gewaltsam durch eine Hintertür in das Objekt und durchsuchen diverse Räume nach geeigneter Beute. Nach ersten Informationen haben sie unter anderem Schmuck und Bargeld gestohlen und flüchteten anschließend unerkannt. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Polizei Osterholz bittet mögliche Zeugen unter 04791/3070 um Hinweise auf verdächtige Beobachtungen in der Umgebung.

Brand eines Gartenhauses - Ermittlungen aufgenommen

Ritterhude. Aus bislang unbekannter Ursache geriet am frühen Sonntagabend ein Gartenhaus in der Pappelstraße in Brand. Die Freiwilligen Feuerwehren Ritterhude, Ihlpohl und Lesumstotel löschten den Brand ab, bevor das Feuer auf die Umgebung übergriff. Der Sachschaden kann nicht genau beziffert werden. Die Polizei Osterholz hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen, denen im Vorfeld des Feuers etwas in der Umgebung aufgefallen ist, werden unter 04791/3070 um Hinweise gebeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell