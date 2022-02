Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Polizei im Einsatz - Demonstrationen im Landkreis Verden

Landkreis Verden (ots)

Bei vier Demonstrationen war die Polizei am Montag in Verden und Ottersberg im Einsatz. Fast 560 Menschen beteiligten sich zwischen 17:30 Uhr und 19:15 Uhr an den unterschiedlichen Veranstaltungen, die alle im Vorfeld bei den zuständigen Versammlungsbehörden angemeldet worden waren. In beiden Orten fand je eine Demonstration gegen die geltenden Corona-Maßnahmen und eine Veranstaltung für das Impfen oder gegen Verschwörungstheorien und Rechtsextremismus statt.

In Verden zogen rund 470 Menschen um die Innenstadt, um gegen die geltenden Maßnahmen zu demonstrieren. Am Verdener Rathaus stellten sich 18 Menschen auf und demonstrierten unter dem Motto "Impfen statt Schimpfen".

Die Polizei stellte wegen Verstößen gegen die geltenden Beschränkungen die Personalien von neun Personen fest und leitete schließlich Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Eine Person musste von der Versammlung ausgeschlossen werden.

In Ottersberg demonstrierten rund 80 Personen gegen die geltenden Corona-Maßnahmen. Die Polizei leitete sechs Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen Teilnehmende ohne FFP2-Masken ein. Vorgelegte Atteste entsprachen in diesen Fällen nicht den bekannten und notwendigen Anforderungen.

