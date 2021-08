Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch in eine Gartenlaube in Pasewalk, Torgelower Straße Gartensparte "Erholung e.V."

Pasewalk (LK VG) (ots)

Am 14.08.2021, gegen 21.30 Uhr wurde den Beamten des Polizeihauptreviers Pasewalk durch einen Bürgerhinweis bekannt, das vermutlich gerade in eine Laube eingebrochen wird. Zwei Funkstreifenwagen des Polizeihauptreviers wurden umgehend eingesetzt und begaben sich sofort zur angeführten Gartensparte. Durch die Polizeibeamten wurde in der Sparte eine massive Laube ausfindig gemacht, deren Verglasung eingeschlagen worden war. Das Innere war beleuchtet. In der Laube befanden sich zwei männliche litauische Staatsangehörige (42 und 43 Jahre), welche dort Alkohol tranken. Der 42- jährige wies einen Promillegehalt von 1,39 und der 43- jährige von 1,64 auf. Da die beiden Personen offensichtlich in die Laube eingebrochen waren und sich unberechtigterweise darin aufhielten, wurden sie durch die Polizeibeamten vorläufig festgenommen und anschließend ins Gewahrsam des PHR Pasewalk verbracht. Die weiteren Ermittlungen hat zwischenzeitlich der Kriminaldauerdienst des Kriminalkommissariats Anklam übernommen. Die Schadenshöhe muss nach Rücksprache mit den Laubenbesitzern noch ermittelt werden.

