POL-PDNW: Verkehrskontrollen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 03.11.20 wurden von der Polizei Neustadt folgende Kontrollen durchgeführt: A) Karolinenstraße (10:30 Uhr - 11:30 Uhr) 14 Geschwindigkeitsverstöße; B) Karolinenstraße (13:00 Uhr -14:00 Uhr) 11 Geschwindigkeitsverstöße, 1 Verstoß Anschnallpflicht, 2 fehlende Hauptuntersuchungen; C) Branchweilerhofstraße-VFL Parkplatz (14:45 Uhr-15:38 Uhr) 12 Geschwindigkeitsverstöße, 1 Nutzung Mobiltelefon; D) Branchweilerhofstraße, Durchfahrtsverbot (15:50 Uhr-16:30 Uhr) 9 Durchfahrtverstöße, 1 Verstoß Anschnallpflicht; E) K23/ Martin-Luther-Straße (22:45 Uhr bis 23:55 Uhr) 16 Geschwindigkeitsverstöße. Bei einem 25-Jährigen, der in der Martin-Luther-Straße mit 55 statt der erlaubten 30 kmh gemessen wurde, ergab sich der Verdacht auf eine Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutprobe entnommen.

