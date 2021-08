Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Einbruchsdiebstahl in einen Transporter

Wolgast (LK VG) (ots)

Am 15.08.2021 gegen 00.40 Uhr meldete sich eine Zeugin aus der Hans-Sachs-Straße in Wolgast bei der Einsatzleitstelle der Polizei in Neubrandenburg. Sie teilte mit, dass sie beobachtet hätte, dass zwei dunkel gekleidete Männer gerade die Plane eines Transporters aufgeschlitzt hätten und offensichtlich etwas gestohlen haben. Die Frau sprach die beiden Männer an, welche daraufhin flohen. Die sofort eingesetzten Funkstreifenwagen der Wolgaster Polizei konnten tatsächlich einen der beiden Männer in unmittelbarer Tatortnähe in einem Gebüsch feststellen und nach einer kurzen Verfolgung an der B111 stellen. Der 21- jährige deutsche Staatsangehörige wurde in Gewahrsam genommen. Der Transporter einer Gartenbaufirma wies einen Schaden von etwa 650 Euro auf. Der Kriminaldauerdienst kam zum Einsatz und begann noch in der Nacht mit der Ermittlungsarbeit, insbesondere im Hinblick auf den zweiten Tatverdächtigen.

Verena Splettstößer

Erste Polizeihauptkommissarin Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführerin vom Dienst

Tel.: 0395/ 5582 2223

Fax: 0395/ 55825 20226 E- Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell