Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen-Bracht: Versuchter Einbruch in ein Reihenhaus

Brüggen-Bracht (ots)

Am Samstag, 7. August, hat eine Angehörige eines Hauseigentümers auf der Schillerstraße in Bracht festgestellt, dass im Zeitraum vom Samstag der Vorwoche, dem 31. Juli, bis zu diesem Tag unbekannte Täter versucht haben, durch eine Kellertür von der Gartenseite in das Haus zu gelangen.

Sie konnten die Tür zwar deutlich sichtbar beschädigen, die Mehrfach-Verriegelung hielt am Ende jedoch stand.

Die zuständigen Ermittler fragen nun, ob jemand im Bereich der Schillerstraße in Bracht in der vergangenen Woche verdächtige Beobachtungen gemacht hat. Wenn ja, bitten sie um einen Anruf unter 02162/377-0. /hei (629)

