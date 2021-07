Freiwillige Feuerwehr Kranenburg

FW Kranenburg: Verkehrsunfall B 504/Römerstraße

Kranenburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall wurden die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr aus Kranenburg und Frasselt am Samstag, den 17. Juli, kurz vor Mitternacht an den Kreisverkehr der Römerstraße/B504 gerufen. Dort war ein mit zwei jungen Männern besetzter PKW aus Goch kommend infolge überhöhter Geschwindigkeit über den Kreisverkehr hinweg geflogen und auf der gegenüber liegenden Seite auf dem Dach liegen geblieben. Beim Eintreffen 28 Kräfte der Feuerwehr unter Führung des stellvertretenden Leiters der Kranenburger Feuerwehr Andreas Thelosen, hatten die beiden Insassen das Fahrzeug bereits selbstständig verlassen und konnten dem Rettungsdienst übergeben werden. Nach ersten Erkenntnissen stand der Fahrer des verunfallten Fahrzeuges vermutlich unter Alkoholeinfluss oder anderer berauschender Mittel. Noch in der Nacht hat die Polizei weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Kranenburg, übermittelt durch news aktuell