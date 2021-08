Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Zwei Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Brüggen (ots)

Zum Glück nur leichte Verletzungen erlitten zwei Radfahrer bei einer Kollision.

Ein 19jähriger Radfahrer aus Brüggen befuhr gegen 13:55 h den Hagenkreuzweg in Richtung Borner Straße und wollte nach links auf den in Richtung Innenstadt rechts verlaufenden Geh-/Radweg der Borner Straße in Richtung Bracht abbiegen. Dabei stieß er mit einer 74jährigen Radfahrerin aus Brüggen zusammen, die dem Geh-Radweg ordnungsgemäß in Richtung Innenstadt befuhr. Beide Radfahrer zogen sich zum Glück nur leichte Verletzungen zu./mikö (628)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell