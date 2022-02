Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Von der Fahrbahn abgekommen ++ Einbruch in Bowlingbahn ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Von der Fahrbahn abgekommen

Ottersberg. Am Dienstagabend kam ein 71-Jähriger mit einem Radlader aus bislang unbekannter Ursache in Fahrtrichtung Völkersen nach rechts von der Straße Hintzendorf-Stellenfelde ab. Dort verlor er nach bisherigen Erkenntnissen die Kontrolle über das Fahrzeug, dass in den wasserführenden Graben rutschte. Der Mann verletzte sich dabei demzufolge nicht. Der Sachschaden kann nicht genau beziffert werden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Einbruch in Bowlingbahn

Osterholz-Scharmbeck. Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Montagabend und Dienstagmorgen in das Gebäude einer Bowlingbahn in der Bahnhofstraße ein. Nach ersten Informationen hatten die Täter eine Scheibe eingeworfen und suchten in den Räumen anschließend nach Beute. Unter anderem mit Bargeld flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der genaue Sachschaden ist noch nicht bekannt. Mögliche Zeugen, die verdächtige Geräusche gehört oder Beobachtungen in der Umgebung gemacht haben, werden unter 04791/3070 um Hinweise gebeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell