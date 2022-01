Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Kaiserslautern (ots)

Ein 63-Jähriger aus dem Landkreis war am Samstagmittag mit seinem Auto auf dem Globus-Parkplatz unterwegs. Als er an einer Parkbucht rückwärts einparken wollte, übersah er ein hinter ihm wartendes Fahrzeug. Der Unfallgegner warnte ihn noch mit seinem Hupsignal, ein Zusammenstoß war jedoch unausweichlich. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 1.500 EUR. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten, dass der Mann Alkohol getrunken hatte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,05 Promille. Auf der Dienststelle wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.|me

