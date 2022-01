Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kundin auf Parkplatz angespuckt - Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

Eine 83-Jähriger aus Kaiserslautern befand sich am Freitagmittag auf dem Parkplatzgelände des Lidl-Einkaufsmarktes in der Königstraße. Dort geriet sie gegen 13:40 Uhr mit zwei Männern in eine verbale Auseinandersetzung. Im Rahmen dieses Gesprächs wurde einer der Männer aggressiv und spuckte ihr ins Gesicht. Nach Geschädigtenangaben könnte der Täter osteuropäischer Herkunft sein. Hinweise nimmt die PI Kaiserslautern 2 unter der Telefonnummer 0631/369-2250 entgegen.|me

