Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Feuer in Gebäudekomplex

Kaiserslautern (ots)

In einem Gebäudekomplex in der Merkurstraße ist es am Freitagmorgen zu einem Brand gekommen. Gegen 9 Uhr wurde der Schmorbrand entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Zwar entstand hoher Sachschaden, der vermutlich im sechsstelligen Bereich liegt, aber durch die sofort eingeleiteten Maßnahmen konnte ein noch größerer Schaden verhindert werden. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Die Brandursache ist noch unklar. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. In der nächsten Woche soll ein Sachverständiger den Brandort untersuchen. |cri

