POL-MA: Schwetzingen/RNK: Wohnungseinbruch in Reihenhaus

Schwetzingen- RNK (ots)

Als Anwohner eines Reihenhauses in der Straße "Am Leimbach" am Freitagabend, gegen 20:00 Uhr, nach Hause kamen, mussten sie feststellen, dass bei ihnen eingebrochen worden war. Sie hatten ihr Wohnhaus bereits mittags gegen 12:30 Uhr verlassen. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten unbekannte Täter durch Einschlagen der Terrassentür in das Gebäudeinnere. Hier entwendeten sie diversen Goldschmuck. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen, Tel.: 06202-2880 in Verbindung zu setzen./EF

