Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim: Sachbeschädigung an fünf Pkw

Weinheim (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitagabend 18.00 Uhr und Samstagmorgen 08.00 Uhr kam es im Bereich der Karrillon- und Brückstraße in Weinheim zu mehreren Sachbeschädigungen. Ein bislang unbekannter Täter stach mittels unbekanntem Gegenstand an insgesamt fünf dort abgestellten Pkw jeweils einen Reifen kaputt. Hierbei entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Weitere Geschädigte oder Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim, Tel. 06201 / 10030, in Verbindung zu setzen. Bereits anfangs der Woche kam es im Bereich der Rosenbrunnenstraße, der Karrillonstraße und der Werderstraße zu Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien an insgesamt sechs Fahrzeugen. Ein Tatzusammenhang ist derzeit nicht auszuschließen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell