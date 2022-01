Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Brennende Zigarette löst Wohnungsbrand aus

Teterow (ots)

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren am 18.01.2022 gegen 09:30 Uhr zu einem Wohnungsbrand in Teterow gerufen worden. Der 71 jährige deutsche Wohnungsinhaber sei wohl mit einer brennenden Zigarette in der Hand eingeschlafen. Durch das Herunterfallen fing ein Hocker und ein Teil vom Teppich Feuer. Augenscheinlich wurde der Mann durch den Brandgeruch wach und er konnte das Feuer alleine löschen. Dennoch wurde er mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht. Der Kriminaldauerdienst war zur Arbeit am Brandort eingesetzt. Der Sachschaden ist gering, wird auf 500 Euro geschätzt. Die Polizei hat eine Anzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen.

