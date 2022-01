Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Auto kommt aufgrund Winterglätte von der Fahrbahn ab

Teterow/ Groß Wokern (ots)

Am 28.01.2022 gegen 09:15 Uhr befuhr die 35 jährige zusammen mit ihrem 8 jährigen Kind im Auto die Straße in Groß Wokern, als sie kurz vor der Bahnunterführung aufgrund der glatten Fahrbahn die Kontrolle über ihren PKW verlor. Das Auto drehte sich und rutschte in den Straßengraben. Beide wurden durch hinzukommende Ersthelfer aus dem Auto geholt. Die Frau steht unter Schock, aber dennoch sind beide unverletzt geblieben. Das Fahrzeug, an dem ein Schaden von 500 Euro entstanden ist, wurde abgeschleppt. Der informierte Winterdienst wollte den Bereich prüfen und entsprechend streuen.

Alle beteiligten Personen haben die deutsche Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell