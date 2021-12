Polizei Düren

POL-DN: Einbrecher steigen mit Leiter in Einfamilienhaus ein

Linnich (ots)

Ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Sengelskamp" in Tetz geriet in der vergangenen Woche ins Visier von Einbrechern.

Es ist der Albtraum einer jeden Familie: Man kehrt nach einigen Tagen Abwesenheit ins sein Zuhause zurück und muss feststellen, dass Einbrecher die eigenen vier Wände betreten und durchwühlt haben. Genau so erging es einer Familie aus Tetz, die am gestrigen Mittwoch den Einbruch in ihr Einfamilienhaus feststellen musste. Die Spurenlage legt nahe, dass die Täter zunächst daran scheiterten, die extra gesicherte Terrassentür zu öffnen und so ins Haus zu kommen. Daraufhin nutzten sie eine Leiter, um an ein Fester im Obergeschoss zu gelangen, das sie dann aufhebelten. Auf der Suche nach Diebesgut durchwühlten sie die Räume in beiden Geschossen und flüchteten anschließend durch die Terrassentür.

Was entwendet wurde, ist noch unklar. Zeugen, die in der Zeit zwischen Donnerstag, 25.11.2021, und Mittwoch, 01.12.2021, verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit Hinweisen an die 110 zu wenden.

