Polizei Düren

POL-DN: 55-Jähriger von Pkw angefahren - Zeugen gesucht

Langerwehe (ots)

Am Mittwochmorgen fuhr ein unbekannter Autofahrer / eine unbekannte Autofahrerin in Langerwehe einen Mann an und setzte die Fahrt fort, ohne anzuhalten.

Gegen 06:10 Uhr wollte der Mann aus Langerwehe von der Straße "Im Baumgarten" kommend, den "Indener Weg" überqueren. Beim Queren der Fahrbahn streifte ihn ein von rechts kommender, roter Kleinwagen mit Aachener Kennung. Der 55-Jährige wurde leicht verletzt und kam zu Fall. Der Fahrer / die Fahrerin des Wagens stoppte nicht, sondern fuhr in Richtung "Am Weiherhof" weiter.

Die Polizei sucht nach Zeugen und bittet darum, mögliche Hinweise zum Sachverhalt unter der 02421 949-6425 der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell